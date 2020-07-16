БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЗНАЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ РЯДА БАНКОВ

09:43 17.07.2020 Постановлением Совета Министров и Национального банка № 419/15 от 15 июля 2020 г. назначены представители государства в органах управления ряда банков. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анжелика Никитина назначены представителями государства в органах управления ОАО «Белагропромбанк». Заместитель министра финансов Андрей Белковец назначен представителями государства в органах управления ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк». Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь назначен представителями государства в органах управления ОАО «Технобанк», заместитель министра финансов Владислав Татаринович и заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич – в органах управления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», министр энергетики ВикторКаранкевич – в органах управления ОАО «Белгазпромбанк». Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич назначен представителями государства в органах управления ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» и «Приорбанк» ОАО.