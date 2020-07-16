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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЗНАЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ РЯДА БАНКОВ


09:43 17.07.2020

Постановлением Совета Министров и Национального банка № 419/15 от 15 июля 2020 г. назначены представители государства в органах управления ряда банков.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анжелика Никитина назначены представителями государства в органах управления ОАО «Белагропромбанк».

Заместитель министра финансов Андрей Белковец назначен представителями государства в органах управления ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».

Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь назначен представителями государства в органах управления ОАО «Технобанк», заместитель министра финансов Владислав Татаринович и заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич – в органах управления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», министр энергетики ВикторКаранкевич – в органах управления ОАО «Белгазпромбанк».

Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич назначен представителями государства в органах управления ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» и «Приорбанк» ОАО.
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