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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЗНАЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ РЯДА БАНКОВ
09:43 17.07.2020
Постановлением Совета Министров и Национального банка № 419/15 от 15 июля 2020 г. назначены представители государства в органах управления ряда банков.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анжелика Никитина назначены представителями государства в органах управления ОАО «Белагропромбанк».
Заместитель министра финансов Андрей Белковец назначен представителями государства в органах управления ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».
Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь назначен представителями государства в органах управления ОАО «Технобанк», заместитель министра финансов Владислав Татаринович и заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич – в органах управления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», министр энергетики ВикторКаранкевич – в органах управления ОАО «Белгазпромбанк».
Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич назначен представителями государства в органах управления ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» и «Приорбанк» ОАО.
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