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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ В ЛИДЕ
18:01 16.07.2020
ОАО «СтатусБанк» c 17 июля 2020 года приостанавливает деятельность работу УРМ № 415 в Лиде (ул. Красноармейская, 63). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
С вопросами следует обращаться по телефону контакт-центра (+375-17) 303-00-00.
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