БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ В ЛИДЕ

18:01 16.07.2020 ОАО «СтатусБанк» c 17 июля 2020 года приостанавливает деятельность работу УРМ № 415 в Лиде (ул. Красноармейская, 63). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка. С вопросами следует обращаться по телефону контакт-центра (+375-17) 303-00-00.