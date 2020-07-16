Банк развития профинансировал строительные работы путепровода "Полоцкий", который 15 июля 2020 года официально открылся в Витебске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на текущий момент из кредитных ресурсов Банка развития освоено 68,4 млн рублей и финансирование продолжается.

По первоначальным планам, на реконструкцию моста было отведено чуть более четырех лет. Однако в итоге строители уложились фактически в 20 месяцев. Обновленный путепровод представляет собой мостовое сооружение шириной 45 м, высотой 7,6 м и протяжностью 412 м, трамвайные пути обустроены с применением бесшпальной конструкции.

Путепровод "Полоцкий" был построен еще в конце XIX века. Это одна из важнейших транспортных артерий Витебска.