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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОФИНАНСИРОВАЛ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПУТЕПРОВОДА В ВИТЕБСКЕ
15:58 16.07.2020
Банк развития профинансировал строительные работы путепровода "Полоцкий", который 15 июля 2020 года официально открылся в Витебске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на текущий момент из кредитных ресурсов Банка развития освоено 68,4 млн рублей и финансирование продолжается.
По первоначальным планам, на реконструкцию моста было отведено чуть более четырех лет. Однако в итоге строители уложились фактически в 20 месяцев. Обновленный путепровод представляет собой мостовое сооружение шириной 45 м, высотой 7,6 м и протяжностью 412 м, трамвайные пути обустроены с применением бесшпальной конструкции.
Путепровод "Полоцкий" был построен еще в конце XIX века. Это одна из важнейших транспортных артерий Витебска.
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