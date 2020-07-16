С 20 июля 2020 года вступают в силу изменения в Договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО) ЗАО «Альфа-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, уточнен порядок информирования клиентов при изменении в Перечне вознаграждений в части, касающейся выпуска/перевыпуска и обслуживания карточек; прописаны примеры причин возникновения неурегулированного остатка задолженности.

Теперь проведение верификации номера мобильного телефона является обязательным условием при заключении договорных отношений с банком и при изменении номера телефона для подключенных услуг.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться сайте банка.