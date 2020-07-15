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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ОБНОВИЛИ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
12:06 16.07.2020
ОАО «Белгазпромбанк» обновляет условия кредитования для малого и среднего бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, действующим клиентам ОАО «Белгазпромбанк» – предпринимателям и предприятиям малого и среднего бизнеса – с 16 июля 2020 года предоставлена возможность кредитования под 11,88% годовых.
Кредитование на данных условиях возможно при наличии оборотов у клиента на счетах в банке (более 50% получаемой выручки) в течение последних 6 месяцев.
«Данная мера направлена на снижение кредитной нагрузки на клиентов Белгазпромбанка и поддержку экономики», - пояснили в банке.
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