ОАО «Белгазпромбанк» обновляет условия кредитования для малого и среднего бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, действующим клиентам ОАО «Белгазпромбанк» – предпринимателям и предприятиям малого и среднего бизнеса – с 16 июля 2020 года предоставлена возможность кредитования под 11,88% годовых.

Кредитование на данных условиях возможно при наличии оборотов у клиента на счетах в банке (более 50% получаемой выручки) в течение последних 6 месяцев.

«Данная мера направлена на снижение кредитной нагрузки на клиентов Белгазпромбанка и поддержку экономики», - пояснили в банке.