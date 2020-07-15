Банк Дабрабыт предлагает сервис VisaConcierge для владельцев карточек Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь владельцы карточек Visa Platinum Банка Дабрабыт смогут получать информацию о преимуществах и услугах по сервисам Visa круглосуточно 24/7 и в самом удобном формате – с помощью чат-бота VisaConcierge. Он не только проконсультирует, но и поможет организовать самые необычные и уникальные мероприятия.

Виртуальный помощник позволяет получать информацию о специальных предложениях для премиальных карт.

Увидеть премьеру фильма в сети кинотеатров Silver Screen, выбрать для близкого любимый парфюм в сети магазинов Кравт, приобрести одежду для вашего малыша в магазинах Mothercare – подробнее о размерах скидок и других партнерах расскажет чат-бот VisaConcierge!

Кроме того, чат-бот VisaConcierge проинформирует о привилегиях по карточке: бесплатном посещении бизнес-залов по программе Lounge Key, страховании поездок, международной медицинской и информационной помощи. Поможет организовать путешествия, экскурсии и шопинг, а также забронировать отель, столик в ресторане или автомобиль. Чат-бот сможет подсказать адреса и телефоны магазинов и больниц, расписание самолетов, поездов, автобусов.

Для владельцев карточек Visa Platinum услуга бесплатна.