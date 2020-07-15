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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕДЛАГАЕТ СЕРВИС VISACONCIERGE ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТОЧЕК VISA
09:57 16.07.2020
Банк Дабрабыт предлагает сервис VisaConcierge для владельцев карточек Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь владельцы карточек Visa Platinum Банка Дабрабыт смогут получать информацию о преимуществах и услугах по сервисам Visa круглосуточно 24/7 и в самом удобном формате – с помощью чат-бота VisaConcierge. Он не только проконсультирует, но и поможет организовать самые необычные и уникальные мероприятия.
Виртуальный помощник позволяет получать информацию о специальных предложениях для премиальных карт.
Увидеть премьеру фильма в сети кинотеатров Silver Screen, выбрать для близкого любимый парфюм в сети магазинов Кравт, приобрести одежду для вашего малыша в магазинах Mothercare – подробнее о размерах скидок и других партнерах расскажет чат-бот VisaConcierge!
Кроме того, чат-бот VisaConcierge проинформирует о привилегиях по карточке: бесплатном посещении бизнес-залов по программе Lounge Key, страховании поездок, международной медицинской и информационной помощи. Поможет организовать путешествия, экскурсии и шопинг, а также забронировать отель, столик в ресторане или автомобиль. Чат-бот сможет подсказать адреса и телефоны магазинов и больниц, расписание самолетов, поездов, автобусов.
Для владельцев карточек Visa Platinum услуга бесплатна.
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