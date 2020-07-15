ОАО «Белгазпромбанк» с 15 июля 2020 года внедрило новые дистанционные сервисы «Открытие счетов» и «Онлайн-депозит» для пользователей мобильного приложения BGPB Business.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие счетов – новый сервис, с помощью которого клиенты банка – юридические лица и индивидуальные предприниматели, обслуживающиеся в Белгазпромбанке, смогут открывать счета посредством мобильного приложения BGPB Business без использования физического носителя электронно-цифровой подписи.

Онлайн-депозит – новый сервис, с помощью которого клиенты банка смогут оформлять заявки на открытие онлайн-вкладов (депозитов) посредством мобильного приложения BGPB Business без использования физического носителя электронно-цифровой подписи.

Для открытия депозита клиенту необходимо предварительно открыть счет, соответствующий типу и валюте выбранного депозита в случае отсутствия такового (при отсутствии подходящего счета появится дополнительное сообщение).

Оформление депозита максимально оптимизировано. Клиенту необходимо ввести данные о документе, на основании которого действует руководитель, выбрать наименование типа депозита, валюту депозита, дату возврата депозита, ввести первоначальную сумму и выбрать счета зачисления, списания денежных средств.

Воспользоваться сервисами «Открытие счетов» и «Онлайн-депозит» могут любые пользователи клиента, подключенные и авторизованные в мобильном приложении BGPB Business, с активным сервисом «Мобильная подпись». (Клиенты, обладающие единственной подписью в соответствии с карточкой образцов подписи и активным сертификатом Авест, выданным ОАО «Белгазпромбанк» либо ГосСУОК.)

Счета и депозиты, оформленные посредством мобильного приложения BGPB Business, равнозначны документам, оформляемым в «Интернет-банк.Бизнес» и подписанным ЭЦП.

Новый функционал доступен в мобильном приложении BGPB Business, начиная с версии 2.2.1. Функционал поддержан как для пользователей мобильного приложения версии для операционной системы Android, так и для пользователей приложения для iOS.