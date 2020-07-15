ОАО "АСБ Беларусбанк" в первом полугодии 2020 года направило на кредитование малого и среднего бизнеса порядка 870 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 50 млн рублей.

Кроме того, учитывая динамику банковских процессов, «Беларусбанк» и предприятия банковского холдинга (ООО «АСБ Лизинг», ООО «АСБ Консалт», УП «АСБ Брокер») готовы представить малому и среднему бизнесу полный комплекс востребованных рынком услуг, применяя конкурентную тарифную и процентную политику.