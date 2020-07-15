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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ НАПРАВИЛ НА КРЕДИТОВАНИЕ МСБ ПОЧТИ 900 МЛН РУБЛЕЙ
16:30 15.07.2020
ОАО "АСБ Беларусбанк" в первом полугодии 2020 года направило на кредитование малого и среднего бизнеса порядка 870 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 50 млн рублей.
Кроме того, учитывая динамику банковских процессов, «Беларусбанк» и предприятия банковского холдинга (ООО «АСБ Лизинг», ООО «АСБ Консалт», УП «АСБ Брокер») готовы представить малому и среднему бизнесу полный комплекс востребованных рынком услуг, применяя конкурентную тарифную и процентную политику.
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