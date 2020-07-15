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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК РАСШИРИЛ ФУНКЦИОНАЛ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА ДЛЯ БИЗНЕСА
14:32 15.07.2020
ОАО «Паритетбанк» расширило функционал интернет-банкинга для бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь в личном кабинете можно узнать баланс, получить мини-выписку по счету.
Кроме того, можно подключить/отключить 3D-secure, заблокировать/разблокировать корпоративную карточку и узнать статус корпоративной карты (активна/заблокирована).
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