БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ОБЩИХ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ В БПС-СБЕРБАНКЕ ВСТУПИТ В СИЛУ 22 ИЮЛЯ

12:03 15.07.2020 С 22 июля 2020 года вступит в силу новая редакция Общих условий банковского обслуживания физических лиц в ОАО «БПС-Сбербанк», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка. Ознакомиться с новой редакцией Общих условий можно на официальном сайте банка в разделе: Карты – Вознаграждения и условия – «Общие условия банковского обслуживания физических лиц в ОАО «БПС-Сбербанк».