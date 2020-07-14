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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ОБЩИХ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ В БПС-СБЕРБАНКЕ ВСТУПИТ В СИЛУ 22 ИЮЛЯ
12:03 15.07.2020
С 22 июля 2020 года вступит в силу новая редакция Общих условий банковского обслуживания физических лиц в ОАО «БПС-Сбербанк», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
Ознакомиться с новой редакцией Общих условий можно на официальном сайте банка в разделе: Карты – Вознаграждения и условия – «Общие условия банковского обслуживания физических лиц в ОАО «БПС-Сбербанк».
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