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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕМИАЛЬНЫХ КАРТ VISA
10:29 15.07.2020
Владельцам премиальных карточек Банка БелВЭБ – Visa Infinite, Visa Signature, а также карточек Visa Platinum (до 1 октября 2021 года) стала доступна обновленная услуга Visa «Консьерж-сервис».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, общение с консьержем доступно в Viber или Telegram посредством чат-бота. Онлайн-помощник в режиме 24/7 информирует о преимуществах карт Visa, актуальных предложениях, скидках и привилегиях во время путешествий, а также позволяет организовать поездку, рабочую встречу, романтический ужин и многое другое.
Среди других сервисов, доступных держателям карточек Visa Infinite или Visa Signature - глобальная служба поддержки клиентов, скидки и специальные предложения, страховые сервисы Visa, приоритетный сервис в Национальном аэропорту «Минск», повышенный money-back, пакет предложений для путешествий и многие другие.
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