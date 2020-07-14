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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР 17 ИЮЛЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ НОЧЬЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
13:38 14.07.2020
ОАО «Банковский процессинговый центр» 17 июля 2020 года с 3:00 до 6:30 будет проводить технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО "Цептер Банк", в указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банка, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр».
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