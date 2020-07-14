ОАО «Банковский процессинговый центр» 17 июля 2020 года с 3:00 до 6:30 будет проводить технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО "Цептер Банк", в указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банка, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр».