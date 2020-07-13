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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК С 31 ИЮЛЯ ИСКЛЮЧАЕТ ИЗ ВСЕХ ПАКЕТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРЛИЦ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
11:00 14.07.2020
ОАО «Белинвестбанк» внесло изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за проводимые операции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 31 июля из всех пакетов по обслуживанию юридических лиц исключается исполнение платежных инструкций на бумажном носителе. Вместе с тем для удобства клиентов увеличено количество платежных инструкций, поступающих в банк в электронном виде.
С этими и другими изменениями, внесенными в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк», можно ознакомиться по ссылке.
Сборник размеров платы (вознаграждений) можно найти здесь.
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