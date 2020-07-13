ОАО «Белинвестбанк» внесло изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за проводимые операции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 31 июля из всех пакетов по обслуживанию юридических лиц исключается исполнение платежных инструкций на бумажном носителе. Вместе с тем для удобства клиентов увеличено количество платежных инструкций, поступающих в банк в электронном виде.

С этими и другими изменениями, внесенными в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк», можно ознакомиться по ссылке.

Сборник размеров платы (вознаграждений) можно найти здесь.