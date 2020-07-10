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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-ОБМЕННИКА NEMBO
12:57 13.07.2020
АО «Идея Банк» расширило функционал онлайн-обменника NEMBO для валютно-обменных операций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предоставлена возможность обмена валют по индивидуальному курсу.
Чтобы воспользоваться индивидуальным курсом, необходимо авторизоваться в NEMBO для совершения валютно-обменной операции. Далее следует осуществите расчет суммы обмена с помощью калькулятора и подтвердить запрос на получение индивидуального курса (возможность отправить заявку появится, если сумма операции превышает сумму с установленным улучшенным курсом).
После этого необходимо дождаться решения дилера по рассмотрению заявки. Далее нужно выбрать удобный способ внесения и получения денежных средств, дождаться смс-сообщения со всей необходимой информацией.
NEMBO – первая валютная площадка, основная цель которой предоставить максимально удобный сервис обмена валют онлайн как клиентам, так и не клиентам Идея Банка, а также доступная всем желающим без открытия счета с возможностью расчетов по счетам, открытым в любом банке страны.
При регистрации достаточно указать лишь номер мобильного телефона, а процедура аутентификации (для безналичных расчетов) происходит автоматически через МСИ.
Благодаря NEMBO можно совершать онлайн-обмен валют 24/7 и не выходя из дома; фиксировать выгодный курс в удобное для себя время; совершать валютно-обменные операции по стандартному, улучшенному и индивидуальному курсу.
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