ОАО «АСБ Беларусбанк» с 22 июля 2020 года снижает размер вознаграждения по операциям зачисления денежных средств на текущие (расчетные) счета физических лиц, в том числе счета, к которым оформлены карточки банка, а также выдачи денежных средств без открытия счета в белорусских рублях до 2% (ранее - 3%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, устанавливаются также максимальные пороговые значения вознаграждения, взимаемого за проведение операции зачисления на счета (выдачи денежных средств без открытия счета), в белорусских рублях и иностранной валюте - максимум 500,00 белорусских рублей.

С полным перечнем размеров вознаграждений по операциям со счетами клиентов – физических лиц можно ознакомиться на сайте банка.