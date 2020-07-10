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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ СНИЗИЛИ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ СО СЧЕТАМИ ФИЗЛИЦ
11:33 13.07.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 22 июля 2020 года снижает размер вознаграждения по операциям зачисления денежных средств на текущие (расчетные) счета физических лиц, в том числе счета, к которым оформлены карточки банка, а также выдачи денежных средств без открытия счета в белорусских рублях до 2% (ранее - 3%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, устанавливаются также максимальные пороговые значения вознаграждения, взимаемого за проведение операции зачисления на счета (выдачи денежных средств без открытия счета), в белорусских рублях и иностранной валюте - максимум 500,00 белорусских рублей.
С полным перечнем размеров вознаграждений по операциям со счетами клиентов – физических лиц можно ознакомиться на сайте банка.
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