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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК С 13 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В НАЦВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
09:50 13.07.2020
ЗАО «Идея Банк» с 13 июля 2020 года изменяет процентные ставки по ряду безотзывных вкладов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, утверждены также новые безотзывные вклады: «Базовый 4 безотзывный», «Фирменный 4 безотзывный», «Онлайн 4 безотзывный» и «Фирменный онлайн 4 безотзывный».
При этом приостановлено оформление следующих безотзывных вкладов: «Базовый 3 безотзывный», «Фирменный 3 безотзывный», «Онлайн 3 безотзывный» и «Фирменный онлайн 3 безотзывный».
Ознакомиться со всеми изменениями можно на сайте банка.
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