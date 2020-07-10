БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК С 13 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В НАЦВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

09:50 13.07.2020 ЗАО «Идея Банк» с 13 июля 2020 года изменяет процентные ставки по ряду безотзывных вкладов для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, утверждены также новые безотзывные вклады: «Базовый 4 безотзывный», «Фирменный 4 безотзывный», «Онлайн 4 безотзывный» и «Фирменный онлайн 4 безотзывный». При этом приостановлено оформление следующих безотзывных вкладов: «Базовый 3 безотзывный», «Фирменный 3 безотзывный», «Онлайн 3 безотзывный» и «Фирменный онлайн 3 безотзывный». Ознакомиться со всеми изменениями можно на сайте банка.