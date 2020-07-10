|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР MONEY-BACK ПО КАРТОЧКАМ «ДИВА» БАНКА БЕЛВЭБ
16:43 10.07.2020
Размер money-back по карточкам Mastercard World «Дива» Банка БелВЭБ в отношении отдельных операций изменяется с 13 июля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый размер начисления money-back по карточкам «Дива» по операциям в организациях торговли и сервиса, которым присвоен МСС-код 5411 (бакалейные магазины, супермаркеты) и МСС-код 5541 (станции техобслуживания, заправочные станции) составит – 0,5%.
Снижение связано с уменьшением ставок межбанковского вознаграждения платежными системами.
При этом для держателей карточек «Дива», оформленных в рамках пакета услуг «Движение», который оформляется лицам, имеющим право на получение пенсии, ставки начисления money-back сохранились на прежнем уровне: МСС-код 5411 – 1,5%, МСС-код 5541 – 1,2%.
Напоминаем, что Банк БелВЭБ с 1 июля по 31 августа 2020 года предоставляет держателям карточек Mastercard World «Дива» повышенный money-back в размере 5% в магазинах детской одежды.
Акционный money-back в этот период начисляется при совершении оплаты в организациях торговли и сервиса, которым присвоен МСС-код 5641. Предложение актуально для таких крупных сетей магазинов детских товаров как Mothercare, Chicco, «Свiтанак» и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2020
Курсы в банках
на 10.07.2020
Конвертация в банках
на 10.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте