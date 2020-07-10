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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИЗМЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР MONEY-BACK ПО КАРТОЧКАМ «ДИВА» БАНКА БЕЛВЭБ


16:43 10.07.2020

Размер money-back по карточкам Mastercard World «Дива» Банка БелВЭБ в отношении отдельных операций изменяется с 13 июля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый размер начисления money-back по карточкам «Дива» по операциям в организациях торговли и сервиса, которым присвоен МСС-код 5411 (бакалейные магазины, супермаркеты) и МСС-код 5541 (станции техобслуживания, заправочные станции) составит – 0,5%.

Снижение связано с уменьшением ставок межбанковского вознаграждения платежными системами.

При этом для держателей карточек «Дива», оформленных в рамках пакета услуг «Движение», который оформляется лицам, имеющим право на получение пенсии, ставки начисления money-back сохранились на прежнем уровне: МСС-код 5411 – 1,5%, МСС-код 5541 – 1,2%.

Напоминаем, что Банк БелВЭБ с 1 июля по 31 августа 2020 года предоставляет держателям карточек Mastercard World «Дива» повышенный money-back в размере 5% в магазинах детской одежды.

Акционный money-back в этот период начисляется при совершении оплаты в организациях торговли и сервиса, которым присвоен МСС-код 5641. Предложение актуально для таких крупных сетей магазинов детских товаров как Mothercare, Chicco, «Свiтанак» и др.
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