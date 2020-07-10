В Белинвестбанке продлили акцию «Зеленый курс» до 31 декабря 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, физические лица, которые откроют в этот период срочный безотзывный вклад, смогут продать Белинвестбанку иностранную валюту (наличную или безналичную) по специальному курсу. Предложение действует при совершении валютно-обменных операций с долларами США и евро.

Специальный курс валют ‒ курс покупки банком иностранной валюты, равный среднему арифметическому между курсами покупки и продажи валют по счетам физических лиц, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, а также по операциям, совершенным при использовании банковской платежной карточки.

Средства, которые клиент получает после продажи банку валюты по специальному курсу, будут зачислены в качестве суммы первоначального взноса во вклад.

Узнать подробнее об акции «Зеленый курс» можно здесь.