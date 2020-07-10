|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПРОДЛИЛИ АКЦИЮ «ЗЕЛЕНЫЙ КУРС» ДО КОНЦА ГОДА
15:55 10.07.2020
В Белинвестбанке продлили акцию «Зеленый курс» до 31 декабря 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, физические лица, которые откроют в этот период срочный безотзывный вклад, смогут продать Белинвестбанку иностранную валюту (наличную или безналичную) по специальному курсу. Предложение действует при совершении валютно-обменных операций с долларами США и евро.
Специальный курс валют ‒ курс покупки банком иностранной валюты, равный среднему арифметическому между курсами покупки и продажи валют по счетам физических лиц, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, а также по операциям, совершенным при использовании банковской платежной карточки.
Средства, которые клиент получает после продажи банку валюты по специальному курсу, будут зачислены в качестве суммы первоначального взноса во вклад.
Узнать подробнее об акции «Зеленый курс» можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2020
Курсы в банках
на 10.07.2020
Конвертация в банках
на 10.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте