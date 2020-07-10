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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАБОТА ОФИСА ПАРИТЕТБАНКА В ДАВИД-ГОРОДКЕ 15-28 ИЮЛЯ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНА
14:53 10.07.2020
15-28 июля будет приостановлена работа офиса Паритетбанка в Давид-Городке (ул. Лучниковская, 18).
Банк приносит извинения за временные неудобства.
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