БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РАБОТА ОФИСА ПАРИТЕТБАНКА В ДАВИД-ГОРОДКЕ 15-28 ИЮЛЯ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНА

14:53 10.07.2020 15-28 июля будет приостановлена работа офиса Паритетбанка в Давид-Городке (ул. Лучниковская, 18). Банк приносит извинения за временные неудобства.