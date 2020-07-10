Белорусский народный банк продлил срок действия карт в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в целях минимизации необходимости посещения банковских отделений и способствования социальному дистанцированию принято решение о сохранении работоспособности до 30 июня 2020 года банковских платежных карточек, срок действия которых завершался в марте, апреле и мае 2020 года.

По решению банка, срок действия указанных карточек повторно продлен – до 31 июля 2020 года включительно. Таким образом, у владельцев этих карт есть возможность продолжать совершать безналичные расчеты до конца июля и за этот период инициировать выпуск карточки на новый срок.

В числе карточек, по которым срок действия был продлен, не включены карточки, срок действия которых завершился 30 июня 2020 года. Такие карточки подлежат перевыпуску на новый срок действия.