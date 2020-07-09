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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК СООБЩИЛ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ В ЕРИП
13:10 10.07.2020
С 15 июля .2020 года предоставляется возможность возврата платежей в ЕРИП, совершенных в пользу производителей услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в «Франсабанк» ОАО, при этом возврат средств осуществляется только в безналичной форме, а сумма возврата равна сумме совершенного платежа через ЕРИП.
Для возврата платежа физическому лицу – владельцу текущего (расчетного) счета, в том числе текущего (расчетного) счета с использованием банковской платежной карточки, открытому в «Франсабанк» ОАО), необходимо обратиться к производителю услуги и сообщить № договора (указан в договоре на открытие счета) и УНУР (условный номер участника расчетов) «Франсабанк» ОАО – 266.
В случае возникновения вопросов при осуществлении возврата платежа следует обращаться в сектор клиентской поддержки по телефону (+375-17) 389-36-36 либо в структурное подразделение банка по месту открытия счета.
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