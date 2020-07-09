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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ БИЗНЕСА «ПРОЦЕНТОВ.NET»
12:03 10.07.2020
В Белинвестбанке предлагают партнерскую программу для владельцев малого, среднего, крупного и крупнейшего бизнеса «Процентов.Net».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, партнерская программа «Процентов.Net» – мощный финансовый инструмент, который позволит в короткие сроки сделать бизнес более прибыльным и эффективным. Теперь она доступна не только организациям МСБ, но предприятиям крупного и крупнейшего бизнеса.
В рамках программы «Процентов.Net» представители малого, среднего, крупного и крупнейшего бизнеса могут оформить кредит по очень низкой процентной ставке – 0,00001% годовых на приобретение товаров или оплату услуг у партнеров банка. Компании могут выступать как партнерами, так и кредитополучателями.
Чтобы стать партнером по программе «Процентов.Net», достаточно лишь обратиться в любое подразделение Белинвестбанка.
Более подробно ознакомиться с возможностями программы можно по ссылке.
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