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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ОТКРЫЛ В ДВУХ ГОРОДАХ НОВЫЕ ТОЧКИ С МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРИСТАВКОЙ К БАНКОМАТУ
10:42 10.07.2020
ОАО «Белагропромбанк» открыло в двух городах новые точки с мультифункциональной приставкой к банкомату.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая точка с мультифункциональной приставкой к банкомату открыта в Гомеле (ул. Интернациональная, 30. Здание Центра банковских услуг №301) и в Гродно (ул. Огинского, 2. Торговый центр «Санта»).
На банкомате с приставкой возможны следующие операции: покупка банком иностранной валюты; пополнение карточки; оплата услуг наличными; сдача выручки.
В банке обещают сообщать дополнительно об открытии новых точек.
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