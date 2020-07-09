БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ОТКРЫЛ В ДВУХ ГОРОДАХ НОВЫЕ ТОЧКИ С МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРИСТАВКОЙ К БАНКОМАТУ

10:42 10.07.2020 ОАО «Белагропромбанк» открыло в двух городах новые точки с мультифункциональной приставкой к банкомату. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая точка с мультифункциональной приставкой к банкомату открыта в Гомеле (ул. Интернациональная, 30. Здание Центра банковских услуг №301) и в Гродно (ул. Огинского, 2. Торговый центр «Санта»). На банкомате с приставкой возможны следующие операции: покупка банком иностранной валюты; пополнение карточки; оплата услуг наличными; сдача выручки. В банке обещают сообщать дополнительно об открытии новых точек.