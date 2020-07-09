БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСБАНКЕ РАССКАЗАЛИ, ГДЕ МОЖНО СНЯТЬ НАЛИЧНЫЕ БЕЗ КОМИССИИ

09:54 10.07.2020 Владельцы банковских платежных карточек Беларусбанка могут без взимания вознаграждения снимать наличные денежные средства в отделениях Беларусбанка, а также круглосуточно в банкоматах Беларусбанка и банкоматах банков-партнеров: ОАО «БСП-Сбербанк» и ОАО «Белагропромбанк». Кроме того, снять наличные денежные средства по карточке банка можно и в сети банкоматов других банков. При этом пресс-служба Беларусбанка обращает внимание, что за проведение данной операции будет браться вознаграждение 2,5% от суммы (мин. 3 ед. вал., 110 рос. руб., 3,00 бел. руб.; по БЕЛКАРТ для использования только на территории Беларуси - мин. 0,50 бел. руб.).