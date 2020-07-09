ОАО «АСБ Беларусбанк» и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве в рамках программы «Искра».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, программа отбора инвестиционных проектов «Искра» создана в формате инвестиционного «клуба» для развития научно-технических достижений и высоких технологий, поддержки предпринимателей и привлечения новых отраслей промышленности в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Парк имеет серьезную поддержку со стороны правительства нашей страны и КНР. Его привлекательность для бизнеса определяется особым правовым и налоговым режимом для резидентов Парка. Сегодня Китайско-Белорусский индустриальный парк активно привлекает перспективные малые и средние научно-исследовательские, инновационные проекты, оказывая им содействие и помогая в поиске инвесторов.

Команда Беларусбанка также готова обеспечить участников программы всем комплексом банковских услуг, включая финансирование перспективных проектов на выгодных условиях.

Ознакомиться с перечнем продуктов для кредитования юридических лиц и кредитными продуктами по программе поддержки малого и среднего бизнеса можно по ссылке.