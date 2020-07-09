|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И КОМПАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ИСКРА»
17:21 09.07.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве в рамках программы «Искра».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, программа отбора инвестиционных проектов «Искра» создана в формате инвестиционного «клуба» для развития научно-технических достижений и высоких технологий, поддержки предпринимателей и привлечения новых отраслей промышленности в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».
Парк имеет серьезную поддержку со стороны правительства нашей страны и КНР. Его привлекательность для бизнеса определяется особым правовым и налоговым режимом для резидентов Парка. Сегодня Китайско-Белорусский индустриальный парк активно привлекает перспективные малые и средние научно-исследовательские, инновационные проекты, оказывая им содействие и помогая в поиске инвесторов.
Команда Беларусбанка также готова обеспечить участников программы всем комплексом банковских услуг, включая финансирование перспективных проектов на выгодных условиях.
Ознакомиться с перечнем продуктов для кредитования юридических лиц и кредитными продуктами по программе поддержки малого и среднего бизнеса можно по ссылке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2020
Курсы в банках
на 09.07.2020
Конвертация в банках
на 09.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте