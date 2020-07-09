|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ БИЗНЕСА ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ЛИЗИНГ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ УСЛОВИЯХ
16:40 09.07.2020
МТБанк предлагает уникальную программу для бизнеса по приобретению оборудования в лизинг на эксклюзивных условиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приобрести оборудование разного назначения от мировых поставщиков для бизнеса можно под ставку от 0% годовых в любой валюте до 7 лет.
В частности, можно приобрести медицинское оборудование, деревообрабатывающее оборудование, оборудование для СТО, строительное оборудование и технику, вендинговые кофейные и торговые автоматы и многие другие.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2020
Курсы в банках
на 09.07.2020
Конвертация в банках
на 09.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте