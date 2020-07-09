МТБанк предлагает уникальную программу для бизнеса по приобретению оборудования в лизинг на эксклюзивных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приобрести оборудование разного назначения от мировых поставщиков для бизнеса можно под ставку от 0% годовых в любой валюте до 7 лет.

В частности, можно приобрести медицинское оборудование, деревообрабатывающее оборудование, оборудование для СТО, строительное оборудование и технику, вендинговые кофейные и торговые автоматы и многие другие.