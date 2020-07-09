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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ ПРИОРБАНКА В ПОСТАВАХ С 13 ИЮЛЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
14:51 09.07.2020
С 13 по 17 июля 2020 года приостанавливается работа отделения Приорбанка в городе Поставы (пл. Ленина, 23/2).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с техническими причинами.
Для совершения необходимых операций в банке рекомендуют использовать интернет-банк для физических лиц и для бизнеса, а также клиент-банк.
Получить консультацию можно по телефонам контакт-центра: (017) 289-90-90 (для физических лиц), (017) 308-80 -80 (для юридических лиц), а также через виртуального помощника на сайте либо на официальных страницах Приорбанка в социальных сетях.
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