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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗА 2019 ГОД УВЕЛИЧИЛСЯ НА 17%


13:14 09.07.2020

Кредитный портфель ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), согласно результатам консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО), за 2019 год составил 1,1 BYN (за вычетом резервов под обесценение), увеличившись за год на 17%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за 2019 год объем срочных депозитов клиентов (физических и юридических лиц) вырос на 52% и составил 1169 BYN. Прибыль банка до налогообложения достигла 47 млн BYN, при этом чистая прибыль составила 38 млн BYN.

Рост кредитного портфеля по итогам отчетного периода явился следствием фокуса банка на финансировании реального сектора экономики, промышленных предприятий, нефтегазовой и химической отраслей, а также кредитования физических лиц на потребительские цели.

Чистый процентный доход продемонстрировал рост на 22% по сравнению с предыдущим годом и достиг 97 млн BYN. Чистый комиссионный доход за год вырос на 6,7% и составил 17 млн BYN. Чистый операционный доход вырос до 136 млн BYN, увеличившись на 14% по сравнению с 2018 годом.

Отчетность ВТБ (Беларусь) по МСФО подтверждена международной независимой аудиторской компанией Ernst & Young.

«ВТБ Беларусь входит в международную финансовую группу ВТБ, представленную в 18 странах мира, что позволяет нам внедрять и использовать в своей работе лучшие мировые практики и самые современные банковские технологии. Банк традиционно уделяет высокое внимание качеству портфеля, а также расширяет перечень некредитных продуктов, которыми активно пользуются заемщики. В прошлом году мы утвердили стратегию развития нашего банка на ближайшие три года, ключевыми задачами которой являются устойчивое развитие, цифровая трансформация бизнес-процессов и повышение качества банковских сервисов для наших клиентов», - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

На конец 2019 года клиентская база банка превысила 11 тысяч юридических лиц, при этом число клиентов физических лиц достигло 1 миллиона человек. Филиальная сеть ВТБ (Беларусь) включает в себя 4 региональные дирекции, 25 дополнительных офисов, 59 кредитных центров, 6 операционных касс и 210 точек POS-кредитования.
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