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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ КАССЫ №8 И №9 В МИНСКЕ
12:09 09.07.2020
Статусбанк с 11 июля 2020 года закрывает кассы №8 и №9 в Минске (ул. Денисовская, д. 8-2). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
В банке отметили, что получить ответы на вопросы можно по телефону контакт центра (+375-17) 303-00-00.
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