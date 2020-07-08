Статусбанк с 11 июля 2020 года закрывает кассы №8 и №9 в Минске (ул. Денисовская, д. 8-2). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

В банке отметили, что получить ответы на вопросы можно по телефону контакт центра (+375-17) 303-00-00.