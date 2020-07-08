Центр розничного бизнеса № 570/2 Банка БелВЭБ в Минске (ул. П. Глебки, 5. ТЦ «Скала») переезжает.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 9 июля 2020 года обслуживание клиентов будет осуществляться по ул. Притыцкого, 23А в преобразованном сервисном офисе № 725 в новом современном формате.

Новый формат сервисного офиса ориентирован на обслуживание как физических, так и юридических лиц.

Кроме широкого спектра банковских услуг, клиентам будут доступны комфортная зона самообслуживания с возможностью бесплатного входа в сеть Интернет, банкомат с функцией ресайклинга, платежно-справочный терминал самообслуживания.

Преобразование Центра розничного бизнеса № 570/2 организовано в рамках проекта Банка БелВЭБ по переводу своей территориальной сети на высокотехнологичный формат обслуживания клиентов.

В период сложной эпидемиологической ситуации в офисах банка проводятся необходимые профилактические мероприятия: обрабатываются банкоматы, инфокиоски, поверхности, все сотрудники работают со средствами индивидуальной защиты.