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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕНТР РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА № 570/2 БАНКА БЕЛВЭБ ПЕРЕЕЗЖАЕТ
11:01 09.07.2020
Центр розничного бизнеса № 570/2 Банка БелВЭБ в Минске (ул. П. Глебки, 5. ТЦ «Скала») переезжает.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 9 июля 2020 года обслуживание клиентов будет осуществляться по ул. Притыцкого, 23А в преобразованном сервисном офисе № 725 в новом современном формате.
Новый формат сервисного офиса ориентирован на обслуживание как физических, так и юридических лиц.
Кроме широкого спектра банковских услуг, клиентам будут доступны комфортная зона самообслуживания с возможностью бесплатного входа в сеть Интернет, банкомат с функцией ресайклинга, платежно-справочный терминал самообслуживания.
Преобразование Центра розничного бизнеса № 570/2 организовано в рамках проекта Банка БелВЭБ по переводу своей территориальной сети на высокотехнологичный формат обслуживания клиентов.
В период сложной эпидемиологической ситуации в офисах банка проводятся необходимые профилактические мероприятия: обрабатываются банкоматы, инфокиоски, поверхности, все сотрудники работают со средствами индивидуальной защиты.
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