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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ОТМЕНИЛ ПЛАТУ ЗА РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
09:58 09.07.2020
Белинвестбанк отменил плату за рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки и рассрочки погашения платежей по основному долгу и по процентам по кредитам по инициативе клиента. Об э\том ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
Напомним, ранее она составляла 45 белорусских рублей.
Заявления рассматриваются в течение 15-ти дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, — не позднее одного месяца.
Условия предоставления отсрочки по основному долгу или по процентам устанавливаются после рассмотрения заявления. Например, по кредитам на потребительские нужды рассрочка по процентам либо по основному долгу может быть предоставлена на срок до шести месяцев. По кредитам на недвижимость – до года.
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