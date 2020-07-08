Банк Дабрабыт совместно с ООО «Ланкор» предлагает юридическим лицам возможность приобрести некоторые модели автомобилей марки Subaru на специальных условиях финансирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предложение касается таких авто, как XV, Outback, Legacy, Forester 2019/2020 модельного года и 2019 года выпуска.

В частности, при финансировании в белорусских рублях на срок 1 год процентная ставка составит 8,5%, на 1,5 года — 10,3%, на 2 года — 11,8%, на 3 года — 13%.

При финансировании в долларах США ставка 1% на срок лизинга 1 год, 2,8% — на 1,5 года, 4,3% — на 2 года, 5,5% — на 3 года.

При финансировании в евро на срок 1 год процентная ставка составит 0,01%, 1,5 года — 1,8%, 2 года — 3,3%, 3 года — 4,5%.

Причем, независимо от валюты финансирования, авансовый платеж будет составлять от 20% от стоимости автомобиля при сроке лизинга 1 год и 1,5 года, и от 30% до 50% от стоимости автомобиля при сроке лизинга от двух до трех лет.

При этом обязательным условием является страхование автомобиля на полное автоКАСКО.