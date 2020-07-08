ОАО «Белинвестбанк» увеличивает проценты по депозитам в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по безотзывному вкладу «Личный выбор» в долларах США с 7 июля составляет до 2% годовых, максимальный размер процентной ставки в евро - 1,5% годовых.

Для оформления вклада достаточно внести на счет 200 долларов США или евро. Кроме того, на протяжении определенного периода депозит можно пополнять на любую сумму. Открытие его возможно на срок 3, 9, 13, 18 месяцев, а также 2 и 3 года, а в долларах США – еще и на 5 лет.

По достоинству успели оценить вкладчики преимущества депозита «Наша поддержка» в евро. Продукт создан для категорий граждан, нуждающихся в особой поддержке и защите. Среди них – пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Вклад предоставляется сроком на 2 года всего за 5 евро. Выгодные процентные ставки (0,4% по отзывному и до 1,3% по безотзывному вкладу) становятся еще выше, если пенсия поступает на платежную карточку «Пенсионная карта» от Белинвестбанка (плюс 0,1%).

Кроме того, для владельцев депозита «Наша поддержка» банк предлагает приятный бонус – скидку 50% на услугу «SMS-оповещение по вкладам».

В случае, если денежные средства могут понадобиться срочно, можно рассмотреть открытие срочного отзывного вклад «Живые деньги». Оформить его в евро можно по процентной ставке 0,4 % годовых и сроком на 360 дней. Проценты по этому депозиту капитализируются, то есть присоединяются к сумме вклада, что позволяет получить еще больший доход. При этом допускается частичное снятие в пределах начисленных процентов.