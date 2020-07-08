ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» ВНЕДРЕНЫ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ)


16:34 08.07.2020

Банк ВТБ (Беларусь) реализовал новые сервисы в системе «Интернет-Банк», которые позволят бизнесу максимально повысить уровень безопасности при совершении платежей, а также расширить возможности сервиса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в системе ДБО внедрен сервис «Защита от злоумышленников», который предоставляет два режима проверки и подтверждения платежей на выбор клиента: автоматическая проверка наличия контрагента в справочнике «Постоянные клиенты», либо определение системой подозрительных реквизитов банковского перевода.

Для пользователей усовершенствован порядок отображения документов по видам статусов - теперь можно в более удобной форме просматривать и контролировать исполнение банком документов. Также клиенты будут заранее получать уведомление об окончании срока действия ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Формирование запросов в системе исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) дополнено новыми возможностями, которые позволяют запрашивать информацию как по собственным денежным обязательствам, так и по обязательствам дебитора, а также отзывать документы, помещенные в систему до 1 января текущего года.

В модуле «Торговая площадка» оптимизирована настройка банком поточной загрузки значений курсов для каждой конкретной пары валют и каждого типа курсов.

Подключение к ДБО «Интернет-Банк» ВТБ (Беларусь) осуществляется бесплатно. В рамках тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию абонентская плата не взимается.

«Мы всегда учитываем потребность наших клиентов в удобном и безопасном обслуживании и предлагаем для этого технологичные финансовые инструменты. Совершенствование «Интернет-Банка» для бизнеса – еще один важный шаг в развития инновационных сервисов. Около 8 000 наших клиентов уже оценили удобство и возможности системы и являются активными ее пользователями. Отметим, что ежемесячно более 200 компаний становятся новыми абонентами сервиса», - прокомментировал Юрий Казак, директор департамента банковских и информационных технологий.

Также теперь на странице входа в «Интернет-Банк» размещены новые предложения банка для бизнес-клиентов, полезные ссылки и справочная информация.

Система ДБО «Интернет-Банк» – система дистанционного банковского обслуживания, предназначенная для оперативного взаимодействия клиента и банка с использованием сети интернет, и обеспечивающая получение информации, формирование, передачу, регистрацию и исполнение распоряжений клиентов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.07.2020
валюта курс
EUR 2.7547
USD 2.4399
RUB 3.4301
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7547 -0.0025
USD 2.4399 -0.0041
RUB 3.4301 +0.0419
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7530 2.7560
USD 2.4410 2.4450
RUB 3.4240 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1290
EUR/RUB 80.2000 80.5500
USD/RUB 71.2000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте