9 июля состоится прямая телефонная линия с заместителем генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Сергеем Сабуком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно будет с 14.00 до 17.00 по телефону (+375-17) 388-84-43.