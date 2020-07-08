Банк ВТБ (Беларусь) с 7 июля изменил размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских и российских рублях, а также долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, наиболее заметный рост процентных ставок – сразу на 3,2 п.п. – произошел по безотзывному онлайн-вкладу в белорусских рублях «ВТБ-Enter» при оформлении сроком на 95 дней. Теперь процентная ставка по депозиту составит 12,3% годовых. Оформить вклад можно дистанционно без посещения офиса банка.

Также заметный рост - на 3,1 п.п. – произошел по краткосрочным безотзывным вкладам в белорусских рублях «Окно возможностей» и «Гостеприимный». При размещении средств сроком на 95 дней процентная ставка составит 12,2% годовых.

Вместе с тем снизились процентные ставки по вкладам «Окно возможностей» и «ВТБ-Enter» в российских рублях и долларах США. При этом незначительные изменения также коснулись и долгосрочных безотзывных депозитов в белорусских рублях – снижение составило от 0,3 п.п. до 0,7 п.п.

«Незначительное снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке. Отметим, что сегодня вкладчики выбирают для размещения средств более короткие рублевые депозиты, именно поэтому мы существенно повысили ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях», - отметил Дмитрий Кмит, заместитель начальника управления развития розничного бизнеса.