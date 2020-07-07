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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ СЕРВИС BIB-PAYOUT ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПРЕДСТАВИЛИ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ
10:52 08.07.2020
ОАО «Белинвестбанк» представило для страховых компаний новый сервис BIB-PAYOUT.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он позволяет зачислять выплаты страхового возмещения прямо на банковскую платежную карточку в режиме онлайн.
«Раньше физические лица могли получить полагающиеся им выплаты двумя способами: в кассе страховой организации либо зачислением на карт-счет с последующим отображением денег на карточке в течение 1-3-дней.
Новый сервис предоставляет возможность зачислять денежные средства – выплаты страхового возмещения – на карточку мгновенно. С BIB-PAYOUT клиенты смогут воспользоваться своими деньгами сразу», - прокомментировали в банке.
ОАО «Белинвестбанк» – один из ведущих системно значимых банков Беларуси. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны.
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