ОАО «Белинвестбанк» представило для страховых компаний новый сервис BIB-PAYOUT.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он позволяет зачислять выплаты страхового возмещения прямо на банковскую платежную карточку в режиме онлайн.

«Раньше физические лица могли получить полагающиеся им выплаты двумя способами: в кассе страховой организации либо зачислением на карт-счет с последующим отображением денег на карточке в течение 1-3-дней.

Новый сервис предоставляет возможность зачислять денежные средства – выплаты страхового возмещения – на карточку мгновенно. С BIB-PAYOUT клиенты смогут воспользоваться своими деньгами сразу», - прокомментировали в банке.

ОАО «Белинвестбанк» – один из ведущих системно значимых банков Беларуси. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны.