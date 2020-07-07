ОАО «АСБ Беларусбанк» с 7 июля 2020 года готов предоставить многодетным семьям кредит на покупку жилья. Об этом сообщила заместитель председателя правления Светлана Кожекина.

«Банк, участвуя в реализации государственной программы, делает все возможное для того, чтобы многодетные семьи смогли воспользоваться в полной мере своим правом на собственное жилье, – сказала Светлана Кожекина. – Если дополнительно к государственной поддержке на приобретение недвижимости требуются собственные средства, то с сегодня Беларусбанк готов предоставить многодетным семьям кредит на покупку жилья. Кроме того, с 7 июля для многодетных семьей, улучшающих жилищные условия с государственной поддержкой, при необходимости докредитования на условиях, определенных банком, доходы поручителей могут включаться в совокупный доход кредитополучателя».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, кредитный продукт предоставляется в рамках указов №240 от 4 июля 2017 г и №13 от 6 января 2012 г.

С начала 2020 года Беларусбанк уже направил 375 млн рублей на кредитование в рамках указа № 240 и более 45 млн рублей в соответствии с указом № 13.

С 1 июля 2020 года Беларусбанк снизил процентную ставку по вновь заключаемым кредитным договорам на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком. Процентная ставка по таким кредитам теперь составляет 13,51%.