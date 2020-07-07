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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ APPLE PAY ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН В МТБАНКЕ


19:19 07.07.2020

МТБанк представляет возможность белорусским онлайн-ритейлерам принимать платежи по технологии Apple Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это новая услуга на белорусском рынке МТБанка, реализованная при партнерстве с сервис-провайдером bePaid, который обеспечил технологическую возможность проведения платежей.

Для онлайн-магазинов прием платежей по технологии Apple Pay – отличная возможность привлечь новых покупателей и увеличить объем продаж.

Apple Pay — это простой, безопасный и конфиденциальный способ оплаты покупок в приложениях и на веб-сайтах. Для покупателей, использующих устройства компании Apple, процесс завершения оплаты в интертнет-магазине упростится до нескольких кликов. Для совершения операции покупки товара и его оплаты клиенты смогут использовать устройства, которые всегда находятся при них.

Все, что нужно сделать клиенту для завершения платежа, – это подтвердить операцию на своем устройстве Apple с помощью Face ID, Touch ID или цифрового пароля.

Прием оплаты через Apple Pay в онлайн-магазинах отличается повышенной безопасностью по сравнению с операциями по стандартным банковским картам. При оплате с помощью Apple Pay онлайн-магазин не получает фактические номера кредитных или дебетовых карт клиентов и не обрабатывает такие данные в своих системах.

Напомним, Apple Pay массово стал доступен в Беларуси 4 декабря 2019 года. В этот же день доступ к сервису получили и держатели карт МТБанка. Сервис позволяет оплачивать товары и услуги банковскими картами с помощью устройств Apple. Только за первые часы работы к Apple Pay подключилось более 7 тысяч карт клиентов МТБанка. Сегодня Apple Pay пользуется более 50 000 клиентов МТБанка. Apple Pay работает с платежными системами Visa и Masterсard. Оплачивать товары и услуги можно с помощью смартфона модели iPhone 6 и выше, а также часов Apple Watch, iPad и MacBook Pro.
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