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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПРЕДЛАГАЮТ В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ»
13:50 07.07.2020
ЗАО «Банк «Решение» предлагает для достигших 55 лет граждан новый безотзывный вклад «Почтенный» в белорусских рублях с возможностью открытия на другое лицо.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальная сумма вклада составляет 200 белорусских рублей, срок размещения - от 13 до 36 месяцев.
Преимущества депозита являются бесплатное оформление доверенности, завещательного распоряжения; повышенная процентная ставка и ежемесячные выплаты процентов.
С более подробной информацией о вкладе можно ознакомиться по ссылке.
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