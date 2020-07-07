ЗАО «Банк «Решение» предлагает для достигших 55 лет граждан новый безотзывный вклад «Почтенный» в белорусских рублях с возможностью открытия на другое лицо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальная сумма вклада составляет 200 белорусских рублей, срок размещения - от 13 до 36 месяцев.

Преимущества депозита являются бесплатное оформление доверенности, завещательного распоряжения; повышенная процентная ставка и ежемесячные выплаты процентов.

С более подробной информацией о вкладе можно ознакомиться по ссылке.