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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛОРУССКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ПОЛУЧАТ СУПЕРПРИЗОВЫЕ ЗА ОЛИМПИЙСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - БАНК ДАБРАБЫТ


12:54 07.07.2020

Расширен призовой фонд предстоящего чемпионата Беларуси по легкой атлетике. Спортсмены, повторившие на нем результаты олимпийских медалистов, получат дополнительные денежные призы от Банка Дабрабыт. Сравнившись с олимпийскими чемпионами, белорусские атлеты смогут заработать до 7000 рублей. А прыгун, покоривший высоту в 2,40 метра, получит отдельный специальный бонус. Такая договоренность достигнута между Банком Дабрабыт и Белорусской федерацией легкой атлетики. О ней сообщил председатель правления банка Игорь Лихогруд на церемонии подписания договора о сотрудничестве с прыгуном Максимом Недосековым.

Основанием для выдачи дополнительного денежного приза будет сравнение результатов спортсмена с планкой, которую взяли бронзовые, серебряные и золотые медалисты Летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, проходившей в 2016 году.

В случае, если белорусский легкоатлет повторит или превысит показатели спортсмена, взявшего «бронзу», то он получит 2500 рублей (около $1000). Тот, кто покажет возможности серебряного медалиста Олимпиады, заберет 5000 рублей (около $2000). Ну а тот, кто сравнится с олимпийским чемпионом Рио, станет обладателем 7000 рублей (около $3000).

Специальный приз получит прыгун в высоту, который возьмет планку в 2,4 метра. Ему достанутся 25 тыс. рублей или почти $10 тыс.

Завоевать все эти призы будет непросто, поскольку их потенциальным обладателям нужно будет показать результаты, рекордные для Беларуси. По словам представителей банка, такой шаг был сделан, чтобы дать спортсменам дополнительный стимул выступить как можно лучше.

Ближайший чемпионат Беларуси по легкой атлетике пройдет с 31 июля по 2 августа 2020 года. Во время него будут разыграны 46 комплектов наград в соревнованиях по 23 дисциплинам среди мужчин и женщин. В их число входят: все виды прыжков, метаний, бег на дистанции до 10 тыс. м включительно, спортивная ходьба на 5000 и 10 тыс. м, а также многоборье.

Призовой фонд чемпионата формируется из средств Министерства спорта, Белорусской федерации легкой атлетики и Банка Дабрабыт.
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