БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ОБНОВИЛ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТАМ

11:52 07.07.2020 Альфа-Банк изменил процентную ставку “Альфа-Овердрафт” и увеличил грейс-период по “Альфа-Кредитке”. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по “Альфа-Овердрафт” снижена до 13,3% годовых. Что касается “Альфа-Кредитка”, то по новым договорам увеличивается грейс-период с 5 до 30 дней под 0,1% годовых. Лимит “Альфа-Кредитки” — до 5000 BYN. Получить карту можно без справки о доходах в любом отделении банка за 30 минут.