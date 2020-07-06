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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ОБНОВИЛ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТАМ
11:52 07.07.2020
Альфа-Банк изменил процентную ставку “Альфа-Овердрафт” и увеличил грейс-период по “Альфа-Кредитке”.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по “Альфа-Овердрафт” снижена до 13,3% годовых.
Что касается “Альфа-Кредитка”, то по новым договорам увеличивается грейс-период с 5 до 30 дней под 0,1% годовых. Лимит “Альфа-Кредитки” — до 5000 BYN. Получить карту можно без справки о доходах в любом отделении банка за 30 минут.
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