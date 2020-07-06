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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ


10:16 07.07.2020

Белинвестбанк повышает процентные ставки по срочным банковским вкладам в национальной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки по безотзывному вкладу «Личный выбор» варьируются в зависимости от срока размещения средств. Например, при оформлении самого «короткого» депозита в линейке вкладов сроком на 35 дней ставка 8,9% годовых. При размещении средств на 3, 6 и 9 месяцев процентная ставка составит 11,9%.

Можно также рассмотреть возможность размещения денежных средств на более длительный срок. Это может быть 18 месяцев с доходностью 11,5% годовых либо 2 и 3 года с процентной ставкой 11,65% годовых.

Максимально возможную ставку можно получить, разместив вклад сроком на 13 месяцев. Она составит 12,3% годовых.

Сумма первоначального взноса во вклад – всего 50 белорусских рублей. Проценты по депозиту «Личный выбор» могут капитализироваться, то есть присоединяться к остатку вклада, что позволяет получить еще больший доход на размещенную сумму.

По безотзывному вкладу «Наша поддержка» ставки также стали еще привлекательнее. Теперь разместить средства сроком на 2 года можно под 11,65% годовых. Для владельцев «Пенсионной карты» ставка по вкладу составит 11,95%.

Сумма первоначального взноса во вклад «Наша поддержка» – 10 белорусских рублей. Проценты по депозиту начисляются каждый месяц.

Физические лица, которые открывают вклады в рамках акции «Зеленый курс», также получают возможность продать Белинвестбанку иностранную валюту (наличную или безналичную) по специальному курсу. Предложение действует в рамках акции «Зеленый курс». Таким образом совершить валютно-обменные операций можно с долларами США и евро.

Специальный курс - покупка банком иностранной валюты, равный среднему арифметическому между курсами покупки и продажи валют по счетам физических лиц, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, а также по операциям, совершенным при использовании банковской платежной карточки.

Средства, полученные вкладчиком после продажи банку валюты по специальному курсу, зачисляются в качестве суммы первоначального взноса во вклад.

Вклад BIBcoin станет фаворитом, если есть желание разместить денежные средства на короткий срок и иметь возможность вернуть их в любой момент. Открыть срочный отзывный вклад BIBcoin можно на 3 месяца по ставке 8,9% годовых. Если в течение срока депозита будут отсутствовать расходные операции по вкладу, а сумма дополнительных взносов в первые два месяца составит не менее 300 белорусских рублей, то в день окончания вклада банк пересчитает доход с учетом ежедневной капитализации процентов по повышенной ставке, равной 9,4%.

При этом процентная ставка по перечисленным вкладам может стать еще интереснее, если открыть их онлайн – в Интернет-банкинге или Мобильном приложении Белинвестбанка. При таком способе оформления депозита ставка увеличится на 0,1% годовых.

Для тех, кто рассматривает возможность размещения национальной валюты сроком до одного года, важно знать про срочный отзывный вклад «Живые деньги». Ставка по нему составляет 6% годовых. Срок размещения составит 360 дней. Кроме того, проценты по этому вкладу капитализируются, то есть присоединяются к сумме вклада, что позволяет получить еще больший доход на размещенную сумму.
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