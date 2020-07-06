ОАО «АСБ Беларусбанк» снизило процентные ставки для субъектов малого среднего бизнеса.

Как сообщи ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, снижена на 2% ставка по кредиту «Микро-Бизнес Оборот».

Сегодня ставка по кредиту в белорусских рублях на цели текущей деятельности (за исключением выплаты зарплаты), рефинансирование задолженности для субъектов МСБ, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в городах-спутниках, составляет 4,75% годовых. Для остальных представителей малого и среднего бизнеса по стране в рамках продукта «Микро-Бизнес Оборот» процентная ставка – от 6,75% годовых.

Условия по кредитному продукту действительны по 15 сентября 2020 года включительно.

В Беларусбанке отметили, что в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса профинансировано более 6500 проектов.