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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСБАНКЕ СНИЗИЛИСЬ
17:05 06.07.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» снизило процентные ставки для субъектов малого среднего бизнеса.
Как сообщи ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, снижена на 2% ставка по кредиту «Микро-Бизнес Оборот».
Сегодня ставка по кредиту в белорусских рублях на цели текущей деятельности (за исключением выплаты зарплаты), рефинансирование задолженности для субъектов МСБ, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в городах-спутниках, составляет 4,75% годовых. Для остальных представителей малого и среднего бизнеса по стране в рамках продукта «Микро-Бизнес Оборот» процентная ставка – от 6,75% годовых.
Условия по кредитному продукту действительны по 15 сентября 2020 года включительно.
В Беларусбанке отметили, что в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса профинансировано более 6500 проектов.
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