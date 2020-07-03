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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЕ ВКЛАДЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ
15:51 06.07.2020
Белгазпромбанк с 7 июля 2020 года предлагает срочные банковские вклады в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок размещения денежных средств – 30 дней; размер процентной ставки – 12% годовых. Предусматривается возможность пополнения вклада.
Оформить вклады на выгодных условиях можно как в офисах банка, так и не выходя из дома, посредством дистанционных сервисов банка «Интернет-банк» и «Мобильное приложение».
Кроме того, с 7 июля 2020 года вклад в белорусских рублях «На 2 месяца безотзывный-выгодный» можно оформить по более выгодной ставке – 12,5% годовых.
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