БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» РАСШИРИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО БАНКА

13:40 06.07.2020 В Банке «Решение» завершили работу над обновлениями мобильного банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приложение получило важные обновления, которые расширяют его функциональные возможности. В частности, добавлены следующие функции: пополнение карточки банка с карточек других банков (в рамках сервиса WebPay); изменение порядка отображения карточек (сортировка карточек); сохранение чеков о проведенных операциях в форматах PDF, PNG, TXT с возможностью "поделиться" чеком; копирование номера договора (карты, вклада, кредита, текущего счета); копирование номера счета IBAN; копирование атрибута для пополнения карточки через ЕРИП.