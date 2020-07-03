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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» РАСШИРИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО БАНКА
13:40 06.07.2020
В Банке «Решение» завершили работу над обновлениями мобильного банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приложение получило важные обновления, которые расширяют его функциональные возможности.
В частности, добавлены следующие функции: пополнение карточки банка с карточек других банков (в рамках сервиса WebPay); изменение порядка отображения карточек (сортировка карточек); сохранение чеков о проведенных операциях в форматах PDF, PNG, TXT с возможностью "поделиться" чеком; копирование номера договора (карты, вклада, кредита, текущего счета); копирование номера счета IBAN; копирование атрибута для пополнения карточки через ЕРИП.
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