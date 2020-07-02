ОАО «АСБ Беларусбанк» и Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) подписали меморандум о совместных действиях по поддержке экспорта на 2020-2021 годы.

Как сообщи ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, совместная инициатива предполагает участие крупнейшего банка страны в выставочных и деловых мероприятиях, проводимых БелТПП в Беларуси и за рубежом, с целью информирования белорусского и иностранного бизнеса о возможностях финансовой поддержки экспорта и предоставления прямых кредитов покупателям белорусской продукции.

Планируется, что организации также будут активно взаимодействовать в рамках проведения республиканского конкурса «Лучший экспортер года».

В рамках мероприятия руководству банка вручили свидетельство о вступлении крупнейшего банка страны в члены БелТПП.

«У Беларусбанка и БелТПП уже давно выстроены хорошие рабочие взаимоотношения. Полагаю, что наше дальнейшее сотрудничество позволит эффективно решать любые вопросы на основе взаимного доверия. Тесное партнерство также будет способствовать открытию новых горизонтов для воплощения совместных планов наших учреждений, - отметил первый заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Поливко.

По его словам, банк обладает уникальным опытом взаимодействия с зарубежными финансовыми институтами и может предложить широкий спектр услуг по сопровождению внешнеэкономической деятельности белорусских компаний.