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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МТБАНК» ПРОЙДЕТ 8 ИЮЛЯ
11:07 06.07.2020
8 июля 2020 года в Минске в очной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить перечень изменений и дополнений в Устав ЗАО «МТБанк», а также утвердить порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета.
Кроме того, акционеры рассмотрят результаты самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк», его членов за 2019 год и результаты внутренней оценки эффективности деятельности правления банка за прошлый год.
Помимо этого, пойдет речь о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета и доизбрании нового члена Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».
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