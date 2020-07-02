8 июля 2020 года в Минске в очной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить перечень изменений и дополнений в Устав ЗАО «МТБанк», а также утвердить порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета.

Кроме того, акционеры рассмотрят результаты самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк», его членов за 2019 год и результаты внутренней оценки эффективности деятельности правления банка за прошлый год.

Помимо этого, пойдет речь о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета и доизбрании нового члена Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».