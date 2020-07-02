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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДСТАВИЛ НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
17:35 02.07.2020
ОАО «Белагропромбанк» предлагает новый белорусский продукт – мобильное приложение BULBA, разработанное банком совместно с ООО «СейлСервиСолюшенс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приложение BULBA стартует с функционала переводов между карточками. Пользователям будут доступны переводы между карточками белорусских и зарубежных банков. Приложение поддерживает платежные системы Mastercard, Visa и БЕЛКАРТ.
Выполнить перевод можно как по номеру карточки, так и по номеру телефона.
В приложении доступен «Запрос перевода» - это сервис быстрого и безопасного запроса на перевод денег на карточку получателя, без передачи открытых данных карточки отправителю в виде ссылки либо QR-кода.
Для использования мобильного приложения BULBA не нужно быть клиентом Белагропромбанка. Регистрация в мобильном приложении BULBA бесплатная и не является обязательной.
Со временем BULBA будет наполняться другим полезным в жизни функционалом.
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