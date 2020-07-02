ОАО «Белагропромбанк» предлагает новый белорусский продукт – мобильное приложение BULBA, разработанное банком совместно с ООО «СейлСервиСолюшенс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приложение BULBA стартует с функционала переводов между карточками. Пользователям будут доступны переводы между карточками белорусских и зарубежных банков. Приложение поддерживает платежные системы Mastercard, Visa и БЕЛКАРТ.

Выполнить перевод можно как по номеру карточки, так и по номеру телефона.

В приложении доступен «Запрос перевода» - это сервис быстрого и безопасного запроса на перевод денег на карточку получателя, без передачи открытых данных карточки отправителю в виде ссылки либо QR-кода.

Для использования мобильного приложения BULBA не нужно быть клиентом Белагропромбанка. Регистрация в мобильном приложении BULBA бесплатная и не является обязательной.

Со временем BULBA будет наполняться другим полезным в жизни функционалом.