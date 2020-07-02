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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫМИ ДЕБЕТОВЫМИ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛИСЬ
16:54 02.07.2020
Банк БелВЭБ с 1 июля 2020 г. внес изменения в правила пользования личными дебетовыми банковскими карточками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения связаны с подготовкой к вводу в эксплуатацию мобильного платежного сервиса BelVEB Pay, с помощью которого клиенты смогут оплачивать покупки по технологии NFC («ближняя бесконтактная связь»), а также производить операции в устройствах, поддерживающих бесконтактную технологию.
Кроме того, в правилах учтены изменения, в части отражения операций по счету, совершенных держателем карточки при использовании карточки в валюте счета, к которому выпущена в обращение карточка, в сумме совершенной операции.
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