Банк БелВЭБ с 1 июля 2020 г. внес изменения в правила пользования личными дебетовыми банковскими карточками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения связаны с подготовкой к вводу в эксплуатацию мобильного платежного сервиса BelVEB Pay, с помощью которого клиенты смогут оплачивать покупки по технологии NFC («ближняя бесконтактная связь»), а также производить операции в устройствах, поддерживающих бесконтактную технологию.

Кроме того, в правилах учтены изменения, в части отражения операций по счету, совершенных держателем карточки при использовании карточки в валюте счета, к которому выпущена в обращение карточка, в сумме совершенной операции.